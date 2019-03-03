Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

Новости партнеров

Защитник "Ростова" Бобен продолжит карьеру в Италии

Защитник "Ростова" Матия Бобен покидает команду.

24-летнего словенца до конца сезона арендовал "Ливорно", выступающий в итальянской серии Б.

В нынешнем сезоне защитник не провел ни одной игры за основу "Ростова" в РПЛ, выступая лишь за молодежную команду.

ФК "Ростов"
Теги: Серия А Ростов
Сегодня, 10:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.