Защитник "Ростова" Бобен продолжит карьеру в Италии

Защитник "Ростова" Матия Бобен покидает команду.24-летнего словенца до конца сезона арендовал "Ливорно", выступающий в итальянской серии Б.В нынешнем сезоне защитник не провел ни одной игры за основу "Ростова" в РПЛ, выступая лишь за молодежную команду.