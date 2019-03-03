Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Михаил Боярский - о "Зените": мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе
Известный актер Михаил Боярский, являющийся болельщиком "Зенита", поделился мнением о трансферной политике петербургского клуба, который накануне продал "ПСЖ" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.
"Я с Алексеем Миллером не виделся, не разговаривал - и это не мое дело. Но о Паредесе точно жалеть не буду. Мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе. Лучше проигрывать своими силами, чем побеждать чужеземными. А если еще и легионеры результат не дают, зачем они нужны?" - цитирует Боярского "Советский спорт.
Актер также добавил, что не против перехода в "Зенит" украинских футболистов. На днях состав команды пополнил теперь уже бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий.
"Игроков с Украины и из других стран бывшего СССР я легионерами не считаю. Они не чужаки. Наши ребята", - пояснил свою позицию Боярский.
"Я с Алексеем Миллером не виделся, не разговаривал - и это не мое дело. Но о Паредесе точно жалеть не буду. Мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе. Лучше проигрывать своими силами, чем побеждать чужеземными. А если еще и легионеры результат не дают, зачем они нужны?" - цитирует Боярского "Советский спорт.
Актер также добавил, что не против перехода в "Зенит" украинских футболистов. На днях состав команды пополнил теперь уже бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий.
"Игроков с Украины и из других стран бывшего СССР я легионерами не считаю. Они не чужаки. Наши ребята", - пояснил свою позицию Боярский.
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