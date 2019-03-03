Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Михаил Боярский - о "Зените": мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе

Известный актер Михаил Боярский, являющийся болельщиком "Зенита", поделился мнением о трансферной политике петербургского клуба, который накануне продал "ПСЖ" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

"Я с Алексеем Миллером не виделся, не разговаривал - и это не мое дело. Но о Паредесе точно жалеть не буду. Мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе. Лучше проигрывать своими силами, чем побеждать чужеземными. А если еще и легионеры результат не дают, зачем они нужны?" - цитирует Боярского "Советский спорт.

Актер также добавил, что не против перехода в "Зенит" украинских футболистов. На днях состав команды пополнил теперь уже бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий.

"Игроков с Украины и из других стран бывшего СССР я легионерами не считаю. Они не чужаки. Наши ребята", - пояснил свою позицию Боярский.
Теги: Зенит
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