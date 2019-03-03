Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

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Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Полузащитник "Зенита" Ригони близок к переходу в мексиканский клуб за € 9 млн

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в ближайшее время может перейти в мексиканский клуб.

Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По данным источника, мексиканский клуб "Америка" предложил за футболиста € 9 млн. В данный момент клубы близки к заключению сделки.

В августе прошлого года "Аталанта" арендовала Ригони у "Зенита" до лета 2019 года, но договор был расторгнут в январе.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зенит Ригони
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