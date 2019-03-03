Полузащитник "Зенита" Ригони близок к переходу в мексиканский клуб за € 9 млн

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в ближайшее время может перейти в мексиканский клуб.Об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.По данным источника, мексиканский клуб "Америка" предложил за футболиста € 9 млн. В данный момент клубы близки к заключению сделки.В августе прошлого года "Аталанта" арендовала Ригони у "Зенита" до лета 2019 года, но договор был расторгнут в январе.