Президент "Урала" Иванов: наша трансферная кампания завершена

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб закончил свою трансферную кампанию в нынешнее окно."Сегодня расторгли контракт с Ходжаниязовым по обоюдному согласию, пока больше ни с кем расставаться не планируем. Приобретений тоже больше не будет - команда укомплектована, трансферная кампания окончена. Конечно, если кто-то захочет прийти к нам на нашу зарплату - мы с удовольствием рассмотрим предложения", - сказал Иванов.