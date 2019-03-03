Урал (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Президент "Урала" Иванов: наша трансферная кампания завершена

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб закончил свою трансферную кампанию в нынешнее окно.

"Сегодня расторгли контракт с Ходжаниязовым по обоюдному согласию, пока больше ни с кем расставаться не планируем. Приобретений тоже больше не будет - команда укомплектована, трансферная кампания окончена. Конечно, если кто-то захочет прийти к нам на нашу зарплату - мы с удовольствием рассмотрим предложения", - сказал Иванов.

Sport24
Теги: Урал Иванов
Сегодня, 11:29
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#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:08)
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Президент "Урала" Иванов: наша трансферная кампания завершена. Мы всех продали - теперь расформировываемся.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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