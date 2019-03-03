Дмитрий Сычев: я благодарен "Спартаку", но мой родной дом – "Локомотив"

Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычев прокомментировал свое отношение к двум клубам."Я всегда говорил, что сильно благодарен "Спартаку", но мой дом – "Локомотив". Я длительное время выступал там и стал родным для болельщиков и для ребят. Они для меня значат то же самое», – сказал Сычев.Напомним, Сычев выступал за "Спартак" в 2002 году. С 2004 по 2015 год футболист играл за "Локомотив".