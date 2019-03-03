РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

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Дмитрий Сычев: я благодарен "Спартаку", но мой родной дом – "Локомотив"

Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычев прокомментировал свое отношение к двум клубам.

"Я всегда говорил, что сильно благодарен "Спартаку", но мой дом – "Локомотив". Я длительное время выступал там и стал родным для болельщиков и для ребят. Они для меня значат то же самое», – сказал Сычев.

Напомним, Сычев выступал за "Спартак" в 2002 году. С 2004 по 2015 год футболист играл за "Локомотив".

Матч ТВ
Теги: Спартак Локомотив Сычев
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#1  brysy  москва (Сегодня, 12:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Благодарен, Романцев сделал из него настоящего футболиста, а он возомнил из себя суперзвезду, денег ему мало было, потом год в Олимпике и после него как футболист, Сычёв закончился, в паровозе он уже был не тот, а ему надо было взрослеть в Спартаке, а потом уже уезжать в Европу, вот тогда он там-бы стал играть на высоком уровне, а он сам, вместе со своим папой, свою Европейскую карьеру просрал.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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