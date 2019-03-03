РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Рубин (Россия)

Рубин03.03.19Ахмат
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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"Значит Кокорина сажают" - Василий Уткин прокомментировал интерес "Зенита" к Азмуну

Футбольный комментатор Василий Уткин связал интерес "Зенита" к форварду "Рубина" Сердару Азмуну с потенциальным заключением в тюрьму форварда петербургской команды Александра Кокорина.

"Если "Зенит" покупает Азмуна — значит, понятно, что Кокорина сажают", — написал Уткин в твиттере.

Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находится под стражей в "Бутырке" с 8 октября 2018 года. Предполагается, что 8 февраля им продлят стражу еще на два месяца.
Теги: Уткин Кокорин Азмун Зенит Рубин
Сегодня, 15:47
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#10  Cotiche   (Сегодня, 16:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sergey3709
Кокорин уже не успеет восстановиться вот и берут Азмуна


Кому , Вы , сэр, объясняете -этим засранцам ? Они борща на-хлеб-ались же). Им правда ,все равно что для вурдалака чеснок , серебро и яркий белый свет . Вот их и пучит : кривыми пальчиками лепят на кнопку минусы. смешные. Осиновый кол впереди и ближе к лету, мистер.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#9  sergey3709   (Сегодня, 16:32)
  • -2
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Кокорин уже не успеет восстановиться вот и берут Азмуна
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 16:21)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Просто Азмун более сильный игрок.Он моложе и забивает чаще чем Кокорин!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  Hank Moody  Россия (Сегодня, 16:19)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Васька-аналитег,только сейчас понял,что Кокорин не золотой пиzды колпак. Если бы родственники Кокоши и Мамая не были так патологически жадны и наняли бы нормальных адвокатов,а не массовиков-затейников-пиарщиков,закончивших церковно-приходскую школу,то те давно бы уже хлестали шампанское в Монте-Карло, а не жаловались бы на здоровье в Бутырке.

Ой не факт.Команда фас по любому сверху была. Как говориться ,знайте сцуки свое место.Нам хватает беспредельщиков из ОПГ Озеро и их приближенных. Это истинные "дворяне",а вы так шуты,паяцы,пусть и высокооплачиваемые.


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:17)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо К»
HM2018,
к сожалению не в курсе-спасибо просветил. А я все думаю как же так? Жена Глушака умудрилась нанять и Жорина и Дубровинского,которые сейчас выносят мозг Глушакову, а Кокорину и Мамаеву наняли массовиков-затейников.видимо только для организации матча в Бутырке и не более. flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  Cotiche   (Сегодня, 16:17)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ваще-то Кок уже с октября сидит аж полтора раза.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#4  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 16:08)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Васька-аналитег,только сейчас понял,что Кокорин не золотой пиzды колпак. Если бы родственники Кокоши и Мамая не были так патологически жадны и наняли бы нормальных адвокатов,а не массовиков-затейников-пиарщиков,закончивших церковно-приходскую школу,то те давно бы уже хлестали шампанское в Монте-Карло, а не жаловались бы на здоровье в Бутырке.

А ты в курсе, что все нормальные адвокаты тупо слились с данного дела, так как не хотят портить себе репутацию ( мне так сказал человек работающий в данной системе)


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 16:05)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Действительно манера игры Азмуна и Кокорина во многом похожи. Здесь Уткин аналогию определил очень точно, только облачил в привычную для него язвительную форму.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:57)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо К»
Васька-аналитег,только сейчас понял,что Кокорин не золотой пиzды колпак. Если бы родственники Кокоши и Мамая не были так патологически жадны и наняли бы нормальных адвокатов,а не массовиков-затейников-пиарщиков,закончивших церковно-приходскую школу,то те давно бы уже хлестали шампанское в Монте-Карло, а не жаловались бы на здоровье в Бутырке.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:56)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Васька, дебил ты толстожопый, Азмун будет заменой Дриуси! Зенит от аргентосов освобождается! не прижились они, не заиграли, как ожидалось.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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