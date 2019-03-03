Анжи (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Оренбург03.03.19Анжи
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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Гендиректор "Анжи": перед стадионом есть долги, но это не повод снимать газон

Гендиректор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб доиграет сезон на стадионе "Анжи Арена".

"Да, перед стадионом есть долги, но это не повод снимать газон - у нас единственный лицензированный стадион, до конца сезона мы точно доиграем на нем. Я не знаю, кто запустил эти слухи, но на фотографии, которая распространилась в интернете, видно, что газон аккуратно убрали рулоном с одной стороны, а на этом участке проходит коллектор, отопительная система. Проводится плановая подготовка стадиона к сезону, к запуску подогрева, за 20 дней до начала первой игры мы начинаем включать подогрев, чтобы трава начала расти. На время этих работ газон снимается, люди спускаются вниз и смотрят, все ли там в порядке, а по завершении данных работ рулон газона вернут на место.

Никаких изменений в финансовом вопросе нет, мы надеемся на лучшее, ведем переговоры", - цитирует Агарагимова ТАСС.
Теги: Анжи
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