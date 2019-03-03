Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Дарья Глушакова: эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел

Жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья обвиняет мужа в том, что он утаил от нее деньги, чтобы не делиться при бракоразводном процессе.

Сегодня стало известно, что суд предложил футболисту заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества с супругой.

"Эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел. Сегодня судья принял ходатайство, которое мы подали, о том, что он вывел деньги. Мы предоставили доказательства этого, и теперь это приобщено к материалам дела", - цитирует Глушакову 360tv.ru.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.
Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 23:28
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#9  Mahoylich  Москва (Сегодня, 00:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
acetophenon,
Зачем ты так ? Аршавина вспомни.


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Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#8  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Московские нравы...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#7  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:13)
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online

Цитата: liasport433
она хоть тысяч 10 заработала?

эх, времена нынче такие..
необязательно самой зарабатывать, "жорины" имеются..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#6  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:09)
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Болеет за:
«Зенит»
потреблядь обыкновенная. ты сколько из этого нажитого заработала?


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 00:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Катись, катись Дашенька... У тебя своего ничего нет и не ожидается. Что подадут при твоём недержании брехни, тому и радуйся.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  hurzo  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:08)
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Болеет за:
«Зенит»
Свиньи дайте бабе денег не крысятничайте weary
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 00:02)
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online

жа она хоть тысяч 10 заработала? тебе алименты спартак в месяц платит 4 млн мало что ли?
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  Mahoylich  Москва (Сегодня, 00:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
. учка, мужик кровью и потом , а она , "совместно нажитое". Детей он не бросит. Хочет обшелушить его по полной , что бы другой не досталось.


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Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Вчера, 23:52)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
всё. что нажито непосильным трудом, работой ртом...


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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