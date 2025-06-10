Напомним, 10 июня совет директоров "Ростова" утвердила на должность генерального директора клуба Игоря Гончарова - у Вадима Рыбакова истёк срок действия контракта.
Джонатан Альба был назначен главным тренером "Ростова" 25 февраля 2025 года после ухода Валерия Карпина. Под его руководством южане, набрав за 30 матчей Российской Премьер-Лиги 39 очков, заняли восьмое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России. А в Кубке России "Ростов" дошёл до Суперфинала, где в серии послематчевых пенальти проиграл московскому ЦСКА.
Источник: официальный сайт ФК "Ростов"
В "Ростове" сообщили, что тренерский штаб Альбы продолжит свою работу
Председатель совета директоров "Ростова" Игорь Сорокин сообщил, что тренерский штаб во главе с Джонатаном Альбой продолжит свою работу с командой.
Фото: ФК "Ростов"