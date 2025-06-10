— Тимур Гурцкая говорил, что после этого матча будет объявлено о вашем назначении в «Динамо».
— Спросите у него. Он же говорит, его и спрашивайте.
— Какие у вас планы на ближайшую неделю?
— Если что-то будет с московским «Динамо», вы все узнаете.
— Как проведете отпуск?
— Вернусь в Москву, потом поездка с семьей, — цитирует Карпина «СЭ».
Ранее в СМИ были новости, что Карпин согласовал с клубом трёхлетний контракт и получил разрешение РФС на совмещение работы в «Динамо» и сборной России. Ожидается, что официальное объявление о назначении 56-летнего специалиста состоится в период с 11 по 15 июня. Первая тренировка под его руководством запланирована на 16 июня.
Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Под его руководством команда уже провела четыре матча, добившись трех побед и 1 раз проиграв.
Карпин: если что-то будет с московским "Динамо", вы все узнаете
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном назначении в московское «Динамо».
Фото: РФС