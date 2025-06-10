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Стала известна зарплата Батракова по новому контракту с "Локомотивом"

По информации СМИ, полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков по новому договору с московским клубом будет зарабатывать в районе 8 млн рублей в месяц.
Фото: ФК "Локомотив"
При этом сообщается, что Алексей получал 3,5 млн рублей в месяц по старому контракту. Напомним, о подписании нового рассчитанного на срок до лета 2029 года соглашения с 20-летним футболистом "железнодорожники" сообщили 9 июня.

Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В сезоне-2024/25 хавбек принял участие в 37 официальных матчах, забил 15 голов, отдал 10 голевых передач, получил 8 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 12 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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