— Ярослав забил четыре, вы показали цифру 7 пальцами. Думали, что это реально произойдет (семь голов)?
— Семь дней потренировался, забил четыре. Я имел в виду это.
— Что сказали Гладышеву?
— Я же не ожидаю, что кто?то определённый забьет. Забил, молодец. Меня больше радует, как он выполнял установку, — отметил Карпин «Матч ТВ».
Для Гладышева это был первый матч в стартовом составе сборной России и первые забитые мячи за национальную команду.
В прошедшем сезоне Ярослав Гладышев провёл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Также он принял участие в 11 матчах Кубка России, где отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.
Карпин — о покере Гладышева: меня больше радует, как он выполнял установку
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Беларусью (4:1) в товарищеском матче прокомментировал покер Ярослава Гладышева.
Фото: РФС