Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Зенит" вылетел на второй сбор в Испанию

Пресс-служба "Зенита" сообщила, что команда сегодня вылетела из Пулково в Испанию.

Здесь "сине-бело-голубые" проведут второй учебно-тренировочный сбор.

В Испании у питерцев запланированы три контрольных матча: 2 февраля "Зенит" встретится с "Эльче", 4 февраля — с "Дюделанжем", 8-го — с "Сарпспборгом".
Теги: Зенит
Сегодня, 11:17
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#1  soloz   Россия (Сегодня, 12:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи !!Парни из ЗЕНИТА!!! bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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