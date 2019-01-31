РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Агент: варианты в России для Джовинко не рассматривали

Андреа Д’Амико, агент нападающего Себастьяна Джовинко, прокомментировал переход 32-летнего итальянца из канадского "Торонто" в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

"Мы поддерживали связь с принцем на протяжении нескольких месяцев. Он хотел видеть в команде Джовинко, это была приоритетная трансферная цель клуба. Мы были впечатлены тем, как изменилась страна за последние несколько лет, фанатами и местными жителями. Мы пообщались с представителями «Торонто» и договорились о том, чтобы сделка состоялась. Наконец, поставили подписи.

Нет ли опасений из-за разницы в менталитете? Там фантастические люди! Нам оказали теплый прием, а чемпионат мира в России показал, что футбол — глобальный способ коммуникации для людей со всего мира. Закончит ли Джовинко карьеру в Саудовской Аравии? Это приключение только началось. Еще рано заглядывать так далеко. Сейчас Джовинко в хорошей форме, он счастлив и хочет играть.

Варианты в России для Джовинко мы не рассматривали, но просто потому, что времени не было. Все случилось очень быстро, за пару месяцев. Было невозможно отказаться от такого предложения", - цитирует агента Sport24.
Теги: Джовинко
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