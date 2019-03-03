Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Фернандо работает в общей группе с ограничениями

Официальный твиттер московского "Спартака" передал свежие новости команды со сборов

Полузащитник Фернандо в первый день сбора москвичей в Турции приступил к работе в общей группе с ограничениями, Дмитрий Комбаров и Михаил Игнатов работают с тренером по физической подготовке.



Лишь трое из "красно-белых" продолжают работать по индивидуальным программам: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко и Самюэль Жиго.
Теги: Фернандо Спартак Кононов Ещенко Жиго
Сегодня, 19:27
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