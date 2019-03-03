Фернандо работает в общей группе с ограничениями

Официальный твиттер московского "Спартака" передал свежие новости команды со сборов

? Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе;

? Ещенко занимается с физиотерапевтом в зале;

? Жиго продолжает курс реабилитации и работает по индивидуальному плану.#Спартак #КрасноБелыеСборы?? #Spartak — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 2, 2019

Полузащитник Фернандо в первый день сбора москвичей в Турции приступил к работе в общей группе с ограничениями, Дмитрий Комбаров и Михаил Игнатов работают с тренером по физической подготовке.Лишь трое из "красно-белых" продолжают работать по индивидуальным программам: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко и Самюэль Жиго.