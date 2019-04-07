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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом"

"Рубин" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ – 0:0.

Чемпионат России

22-й тур

"Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 0:0

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Цаллагов, Устинов, Камболов, Сорокин, Степанов, Башкиров, И.Коновалов, Могилевец (Полоз, 72), Акбашев (Подберезкин, 77), Сагитов (Бухаров, 64).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Коне, Хагуш, Костадинов, Берхамов, Кадири, Кангва, Джорджевич (Бакаев, 46), Мирзов.

Предупреждения: Могилевец, 44. Камболов, 79. Берхамов, 88. Подберезкин, 90.
Теги: Рубин Арсенал Тула
Сегодня, 18:30
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#5  shipbilder   (Сегодня, 19:32)
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ВИКНИКСОР,
а вам работа Парфенова не нравится? по моему не плохой трене и вряд ли его из команды уберут,если не дураки конечно
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 19:14)
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  •  (1)

Blessing,
Он и сам не знает.Теперь после этого сезона в Урал перейдет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  shipbilder   (Сегодня, 18:49)
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Blessing,
в крыльях,наверное платють больше
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  Бриг   (Сегодня, 18:33)
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Ничья-как справедливый результат матча.Наиграли...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:32)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нафига Божович из Арсенала ушёл?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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