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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Себастьян Дриусси: пусть Оздоев продолжает целовать Ракицкого – это приносит нам удачу

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после гостевого матча с "Локомотивом" (1:1) рассказал, что ему грустно стать автором автогола, а также дал оценку новой традиции, которую придумали его партнеры по команде Магомед Оздоев и Ярослав Ракицкий.

"Очень грустно, что забил автогол. Быстрая атака соперника, я был уверен, что последует передача на дальнюю штангу, попытался прервать ее, но мне не повезло – мяч срезался в наши ворота. Но ситуация в таблице все еще в наших руках, все зависит от нас – это самое главное.

Для победы не хватило чуть-чуть спокойствия и точности в завершении атак – моментов ведь создали много. Нужно сделать выводы и продолжать держать свой уровень. Поцелуй Оздоева перед штрафным? Пусть он продолжает – это приносит нам удачу", - цитирует Дриусси "СЭ".
Теги: Оздоев Ракицкий Дриусси Зенит Локомотив
Сегодня, 05:29
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