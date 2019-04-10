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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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13 Динамо 22 24
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Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, прокомментировал свои показания об инциденте с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Прокурор по делу сообщил о существенных противоречиях в показаниях Геннадия Куропаткина.

- Вы эти показания как давали?

- Я ему рассказывал, он не записывал, сказал: "Ты рассказывай пока".

- Подтверждаете или нет?

- Могу частично подтвердить. Я согласен с теми показаниями, которые дал сейчас.

- Подпись ваша?

- Похожа на мою.

- На других страницах?

- На второй – тоже... На четвертой как-то не так. Не похоже. А еще можно добавить? Я когда подписывал, мне сказали: "Да, это формальность, просто подписывай". Разночтения связаны с тем, что мы не спали. Не ел, ничего такого. Я говорю то, что помню.

- У вас такая избирательная память?

- Я говорю, что помню.

- Следователь оказывал на вас физическое давление?

- Он не дотрагивался до меня, если вы об этом.

- А психологическое?

- Я уже говорил про мат и все остальное.

- Фамилии не помните?

- Нет.

"СЭ"
Теги: Куропаткин Кокорин Мамаев
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#2  ajax1012  Москва (Сегодня, 16:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Кокорин и себе водителя подобрал со схожим интеллектом.
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 16:22)
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online

хорош свидетель.знать не знаю.помнить не помню.
да еще и друг/водитель, которого там не было
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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