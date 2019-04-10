Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай"
Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, прокомментировал свои показания об инциденте с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Прокурор по делу сообщил о существенных противоречиях в показаниях Геннадия Куропаткина.
- Вы эти показания как давали?
- Я ему рассказывал, он не записывал, сказал: "Ты рассказывай пока".
- Подтверждаете или нет?
- Могу частично подтвердить. Я согласен с теми показаниями, которые дал сейчас.
- Подпись ваша?
- Похожа на мою.
- На других страницах?
- На второй – тоже... На четвертой как-то не так. Не похоже. А еще можно добавить? Я когда подписывал, мне сказали: "Да, это формальность, просто подписывай". Разночтения связаны с тем, что мы не спали. Не ел, ничего такого. Я говорю то, что помню.
- У вас такая избирательная память?
- Я говорю, что помню.
- Следователь оказывал на вас физическое давление?
- Он не дотрагивался до меня, если вы об этом.
- А психологическое?
- Я уже говорил про мат и все остальное.
- Фамилии не помните?
- Нет.
"СЭ"
Прокурор по делу сообщил о существенных противоречиях в показаниях Геннадия Куропаткина.
- Вы эти показания как давали?
- Я ему рассказывал, он не записывал, сказал: "Ты рассказывай пока".
- Подтверждаете или нет?
- Могу частично подтвердить. Я согласен с теми показаниями, которые дал сейчас.
- Подпись ваша?
- Похожа на мою.
- На других страницах?
- На второй – тоже... На четвертой как-то не так. Не похоже. А еще можно добавить? Я когда подписывал, мне сказали: "Да, это формальность, просто подписывай". Разночтения связаны с тем, что мы не спали. Не ел, ничего такого. Я говорю то, что помню.
- У вас такая избирательная память?
- Я говорю, что помню.
- Следователь оказывал на вас физическое давление?
- Он не дотрагивался до меня, если вы об этом.
- А психологическое?
- Я уже говорил про мат и все остальное.
- Фамилии не помните?
- Нет.
"СЭ"
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