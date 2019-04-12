"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"

?????ПФК «Арсенал» продлил контракт с Михаилом Левашовым



Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года.



ПФК «Арсенал» продлил контракт с 27-летним вратарем. Михаил Левашов в чемпионате России Михаил провел 35 матчей, из которых 12 – «на ноль». pic.twitter.com/b9iDoWDIbS — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) April 12, 2019

"Арсенал" продлил контракт с 27-летним российским голкипером Михаилом Левашовым до 31 мая 2021 года, информирует пресс-служба туляков.Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, где 12 из них отстоял на ноль.