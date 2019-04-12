Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
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ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"

"Арсенал" продлил контракт с 27-летним российским голкипером Михаилом Левашовым до 31 мая 2021 года, информирует пресс-служба туляков.



Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, где 12 из них отстоял на ноль.
Теги: Арсенал Тула Левашов
Сегодня, 12:42
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