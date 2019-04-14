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1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
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Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после матча 23-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (1:3) отметил, что индивидуальное мастерство игроков команды соперника выше, чем у его футболистов.

– Что пошло не так в матче с "Локомотивом"?

– Надо признать, что индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего. Об этом я сейчас сказал команде, что мы должны это признать. В таких матчах с такими командами я всегда говорю, что важно обращать внимание на детали. Если на них не обращать внимания и не контролировать, то этот класс будет играть определенную роль. Мы до матча говорили о том, что они очень много играют коротких передач в стенку на третьего, и это нужно контролировать, потому что теряется скорость.

Мы получаем второй гол со штрафного как раз после того, как 3-4 раза "Локомотив" играет в стенку. Сыграв в стенку, зарабатывает штрафной. Ну и попадает Миранчук, конечно, здорово. Затем то же самое. Фарфан продавливает через середину. Это те самые моменты, о которых я тоже говорил, что нужно уметь вести эту борьбу точно также, как защитники "Локомотива". К сожалению, они этого не сделали, и вот эти детали и определили исход этого матча. По классу, понятно, мы бы их не превосходили. Но нужно было внимательнее отнестись к этим деталям.

– Что вы сказали команде в раздевалке в перерыве?

– Сказал, что вы играете очень неплохо и, по большому счету, могли забивать в конце, но сыграли невнимательно, пропустили атаку на последних секундах. Нужно было просто сыграть внимательно, а мы, к сожалению, стали выдвигаться втроем-вчетвером вперед, появился разрыв между защитниками и полузащитниками, и мы проглядели это открывание за спину. Нужно понимать, что это концовка, закончился наш момент, нужно вернуться и сыграть более компактно до конца доиграть эпизод.

Ошибки, я считаю, детские. Это невнимательность, потеря концентрации и, в то же время, надежда на то, что ничего не произойдет. А в футболе такие вещи не прощают.

– У вашей команды больше побед на выезде, чем дома. Что происходит?

– У нас в принципе неплохой рисунок игры. И она сама в принципе неплохо построена. У нас неплохая организация игры, но к ней нужно добавлять класс. Если его не будет, то нам будет сложно преодолевать соперников, играть в домашних матчах и выступать первым номером. У меня нет претензий к команде, в любой игре они бьются, отдаются игре, но к сожалению, этих моментов нам не хватает, – сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Рахимов Локомотив Ахмат
Сегодня, 01:16
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