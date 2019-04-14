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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Динамо" – "Краснодар": стартовые составы

"Динамо" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.

"Динамо": Шунин – Козлов, Шуньич, Морозов, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Соу, Черных – Марков, Луценко.

Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Хольмен, Грулев, Москвичев, Кардозу, Панченко.

"Краснодар": Сафонов – Скопинцев, Мартынович, Спаич, Стоцкий – Каборе, Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон – Сулейманов.

Запасные: Синицын, Крицюк, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Уткин, Игнатьев.
Теги: Динамо Краснодар
Сегодня, 13:12
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(3)
#2  РостовПапа   (Сегодня, 13:42)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
1:4
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#1  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 13:38)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
удачи быки !!!


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
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