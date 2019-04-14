Россия РПЛ 2018/19
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01:16
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Вчера, 23:40
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Вчера, 23:17
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (17)
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (17)
Вчера, 22:38
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (13)
Вчера, 22:27
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (9)
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (9)
Вчера, 22:05
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
Вчера, 21:49
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Вчера, 21:41
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Вчера, 21:26
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (39)
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (39)
Вчера, 21:09
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (12)
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (12)
Вчера, 20:55
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ (1)
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ (1)
Вчера, 20:28
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
"Динамо" – "Краснодар": стартовые составы
"Динамо" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.
"Динамо": Шунин – Козлов, Шуньич, Морозов, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Соу, Черных – Марков, Луценко.
Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Хольмен, Грулев, Москвичев, Кардозу, Панченко.
"Краснодар": Сафонов – Скопинцев, Мартынович, Спаич, Стоцкий – Каборе, Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон – Сулейманов.
Запасные: Синицын, Крицюк, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Уткин, Игнатьев.
"Динамо": Шунин – Козлов, Шуньич, Морозов, Евгеньев – Юсупов, Жоаузинью, Соу, Черных – Марков, Луценко.
Запасные: Лещук, Рыков, Темников, Хольмен, Грулев, Москвичев, Кардозу, Панченко.
"Краснодар": Сафонов – Скопинцев, Мартынович, Спаич, Стоцкий – Каборе, Перейра, Газинский, Классон, Вандерсон – Сулейманов.
Запасные: Синицын, Крицюк, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Уткин, Игнатьев.
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