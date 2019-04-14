Россия РПЛ 2018/19
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16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
01:16
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Рашид Рахимов: сказал команде, что мы должны признать индивидуальное мастерство игроков "Локомотива"
Юрий Газинский провел 150 матчей за "Краснодар" в чемпионатах России
Матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" стал для Юрия Газинского 150-м в чемпионатах России за "Краснодар". В этих играх он забил 6 голов и отдал 13 голевых передач.
Лидерство в списке гвардейцев "Краснодара" со 177 матчами по-прежнему удерживает Жоаузинью, для которого игра за "Динамо" против "быков" стала 200-й в рамках чемпионата России.
"Спорт-Экспресс"
Лидерство в списке гвардейцев "Краснодара" со 177 матчами по-прежнему удерживает Жоаузинью, для которого игра за "Динамо" против "быков" стала 200-й в рамках чемпионата России.
"Спорт-Экспресс"
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