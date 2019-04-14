Юрий Газинский провел 150 матчей за "Краснодар" в чемпионатах России

Матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" стал для Юрия Газинского 150-м в чемпионатах России за "Краснодар". В этих играх он забил 6 голов и отдал 13 голевых передач.Лидерство в списке гвардейцев "Краснодара" со 177 матчами по-прежнему удерживает Жоаузинью, для которого игра за "Динамо" против "быков" стала 200-й в рамках чемпионата России.