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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Юрий Газинский провел 150 матчей за "Краснодар" в чемпионатах России

Матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" стал для Юрия Газинского 150-м в чемпионатах России за "Краснодар". В этих играх он забил 6 голов и отдал 13 голевых передач.

Лидерство в списке гвардейцев "Краснодара" со 177 матчами по-прежнему удерживает Жоаузинью, для которого игра за "Динамо" против "быков" стала 200-й в рамках чемпионата России.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газинский Краснодар
Сегодня, 17:11
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#1  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 17:22)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Лучше бы он за Ростов играл!!!
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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