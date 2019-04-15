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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Себастьян Дриусси: я забил 900-й гол "Зенита" в РПЛ? Для меня это огромная гордость

Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси, забивший в матче 23-го тура российской премьер-лиги против "Анжи" (5:0) 900-й гол петербургской команды в РПЛ, прокомментировал это достижение.

"Я забил 900-й гол "Зенита" в РПЛ? Для меня это огромная гордость и радость – стать частью клубной истории", - цитирует форварда "СЭ".
Теги: Дриусси Анжи Зенит
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#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба опять пролетает с юбилейными голами, но наконец-то может нацепить первую золотую медаль.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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