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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Максим Беляев: с ВАР футбол становится справедливее

Защитник "Арсенала" Максим Беляев заявил, что с системой видеопомощи арбитрам ВАР футбол становится справедливее.

"Это было необычно. ВАР помог судье разобраться в эпизоде с красной карточкой игроку "Урала". Но, как мне кажется, пауза затянулась. Пришлось около пяти минут простоять на поле, за это время утрачивается игровой тонус, теряется темп матча. Если пауза короткая, то тогда точно нет проблем.

Поначалу ждал решения судей, главный переговаривался с видеоассистентами. Потом, когда пауза затянулась, стал делать беговые упражнения, чтобы мышцы не остывали.

Мое мнение о ВАР такое: футбол с ним становится справедливее, на видео все понятно, все можно поправить", - цитирует Беляева пресс-служба клуба.
Теги: Беляев Арсенал Урал
Сегодня, 18:18
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