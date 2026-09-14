Семак высказался о дисквалификации Талалаева перед матчем против "Балтики"

Фото: РПЛ

"Конечно, присутствие главного тренера имеет важную роль, но команда прекрасно понимает, что делать на футбольном поле, демонстрирует очень стабильную игру, и я не думаю, что это будет настолько серьезной проблемой", - передает слова Семака клубная пресс-служба.