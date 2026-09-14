Семак высказался о дисквалификации Талалаева перед матчем против "Балтики"

"Конечно, присутствие главного тренера имеет важную роль, но команда прекрасно понимает, что делать на футбольном поле, демонстрирует очень стабильную игру, и я не думаю, что это будет настолько серьезной проблемой", - передает слова Семака клубная пресс-служба.
27 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение в отношении главного тренера футбольного клуба "Балтика". Андрей Талалаев был наказан дисквалификацией на 5 матчей за оскорбительный жест, который он продемонстрировал в сторону трибун в ходе игры пятого тура РПЛ против команды "Рубин" (1:1). Кроме того, на специалиста был наложен денежный штраф в размере 400 тысяч рублей.
Встреча 9-го тура между "Зенитом" и "Балтикой" состоится 16 сентября в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени.