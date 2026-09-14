Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
18:00
ЧелябинскНе начат
Спартак Кострома
18:00
НефтехимикНе начат
Шинник
18:30
УралНе начат
Велес
19:30
СочиНе начат

Солари: трудно сказать, что игра "Спартака" - лучшая в лиге по качеству

Футболист "Спартака" Пабло Солари поделился мнением по поводу качества игры команды в прошедших матчах РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист заявил, что красно-белым необходимо качественно подготовиться к предстоящему матчу РПЛ перед паузой на игры сборных.

"Нужно анализировать каждую игру отдельно и идти от матча к матчу. Трудно сказать, что игра "Спартака" - лучшая в лиге по качеству. Матчи с "Оренбургом" и "Динамо" не удались, по нам это тяжело ударило, мы расстроились.
Осталась одна игра до паузы на сборные, очень важно к ней подготовиться, чтобы спокойно работать во время перерыва", - сказал Солари "Советскому спорту".

На данный момент московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в восьми встречах. В трех прошедших турах чемпионата красно-белые победили "Ростов" (3:0), потерпели поражение от московского "Динамо" (1:2) и сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1).

В среду, 16 сентября, красно-белые проведут матч с "Факелом" в рамках 9-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится