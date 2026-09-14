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"Краснодар" может подписать нападающего, не прошедшего медосмотр в "Рубине"

Итальянец все-таки может оказаться в чемпионате России.
Фото: Getty Images
Как утверждает источник, "Краснодар" близок к подписанию 24-летнего нападающего из Италии Сальседо в качестве свободного агента.

Сообщается, что "быки" готовы заключить договор с игроком на 4 года. Осталось уладить детали и пройти медосмотр перед подписанием контракта.

Напомним, этим летом футболист мог оказаться в "Рубине", однако не смог пройти в казанском клубе медицинское обследование. У итальянца обнаружили проблемы со связкой колена, которая влечет за собой риск серьезной травмы и долгого восстановления.

Источник: журналист Иван Карпов

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