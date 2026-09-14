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Защитник "Краснодара" объяснил ничейный результат в игре с "Акроном"

Футболист "Краснодара" Витор Тормена высказался о прошедшем матче "быков" с "Акроном".
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист заявил, что "быки" должны были одерживать победу в матче с "Акроном", несмотря на повреждения некоторых футболистов.

"Почему не удалось выиграть? Потому что наша команда не так хорошо выступила, а их - смогла обороняться.
Говорить и рассуждать после игры очень тяжело. Нужно пересмотреть и проанализировать всё спокойно. Несмотря на травмы, отсутствующих игроков, должны выходить и побеждать. Мы не смогли этого сделать, это наша оплошность, ошибка и их заслуга", - сказал Тормена "Чемпионату".

Вчера, 13 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и тольяттинским "Акроном". Встреча проходила на домашнем стадионе "быков" - "Ozon Арене". С начала первого тайма гости вели в счете, гол нападающего Хуана Боселли в концовке встречи принес хозяевам ничью - 1:1.

На данный момент "Краснодар" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата, "Акрон" - 14-е.

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