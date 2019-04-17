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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в инциденте с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и выступающий свидетелем в деле, отказался отвечать на извинения со стороны форварда сине-бело-голубых.

Об отказе отвечать Кокорину заявил представитель Пака.

Кокорин находится под арестом в СИЗО "Бутырка" с 11 октября прошлого года. Под стражей также находятся и другие фигуранты дела – его младший брат Кирилл, Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. 8 октября молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. В ходе конфликта с Паком Кокорин нанёс ему удар стулом.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:47
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#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 19:12)
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Болеет за:
«Спартак»
да какой там пак.. его бузова уже простила.. это важнее
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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