Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

На матч "Локомотив" - ЦСКА проданы все билеты

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА проданы.

Стадион "РЖД-Арена" вмещает 27 084 человека.

Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Теги: Локомотив ЦСКА
Сегодня, 14:12
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#1  Яamon   (Сегодня, 14:58)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
предстоит битва
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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