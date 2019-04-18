На матч "Локомотив" - ЦСКА проданы все билеты

Россия РПЛ 2018/19
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12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (15)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (15)
08:23
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
08:10
Фернандиньо: ##### VAR! (7)
Фернандиньо: ##### VAR! (7)
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
01:18
Определились все пары полуфинала (3)
Определились все пары полуфинала (3)
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (19)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (19)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (31)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (31)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
На матч "Локомотив" - ЦСКА проданы все билеты
Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА проданы.
Стадион "РЖД-Арена" вмещает 27 084 человека.
Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 19.00 по московскому времени.
Стадион "РЖД-Арена" вмещает 27 084 человека.
Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 19.00 по московскому времени.
Три-четыре, закончили! Всё! ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) April 18, 2019
Все билеты на #ЛокоЦСКА проданы! Действующие чемпионы ждут вашей поддержки не только в дерби, но и в матче с другими красно-синими ??https://t.co/Ijm6n4Gixv pic.twitter.com/4kYf6BdOSA
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