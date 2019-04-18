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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Семак: сложно психологически все время находиться на первом месте

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем с "Краснодаром" ответил на вопрос, присутствует ли психологическое давление на команду.

– "Зенит" установил рекорд по голам со стандартов. Кто отвечает за штрафные в тренерском штабе?

– У нас есть разделение по функциям в плане анализа и подготовки. В остальном садимся все вместе и обсуждаем перед каждым матчем розыгрыши, которые пробуем перенести в игру. Всегда пытаемся тренировать стандарты. Если нет недельного цикла, это делать чуть сложнее. Сейчас стандарты получаются лучше, чем в начале сезона.

– Практически каждый тур преследователь меняется. Вас это интересует, или вы вниз не смотрите?

– Мы смотрим на таблицу, но не вниз. Конечно, сложно психологически все время находиться на первом месте, догонять всегда проще. У нас достаточно сложный календарь: три матча с конкурентами на выезде, определенное давление присутствует. Победы достаются очень сложно, всем командам, не только нам. Очки нужны всем, у каждого свои цели – несмотря на то, кто на втором месте.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 14:25
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:38)
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мне кажется психологически куда сложнее бороться за выживание. или как анжи - не знать, смогут ли тебе хотя бы электричку оплатить для выезда и с таким подходом пытаться еще не вылететь
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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