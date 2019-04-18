Сергей Семак: сложно психологически все время находиться на первом месте

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем с "Краснодаром" ответил на вопрос, присутствует ли психологическое давление на команду.– У нас есть разделение по функциям в плане анализа и подготовки. В остальном садимся все вместе и обсуждаем перед каждым матчем розыгрыши, которые пробуем перенести в игру. Всегда пытаемся тренировать стандарты. Если нет недельного цикла, это делать чуть сложнее. Сейчас стандарты получаются лучше, чем в начале сезона.– Мы смотрим на таблицу, но не вниз. Конечно, сложно психологически все время находиться на первом месте, догонять всегда проще. У нас достаточно сложный календарь: три матча с конкурентами на выезде, определенное давление присутствует. Победы достаются очень сложно, всем командам, не только нам. Очки нужны всем, у каждого свои цели – несмотря на то, кто на втором месте.