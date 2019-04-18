Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Семак: сложно психологически все время находиться на первом месте
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем с "Краснодаром" ответил на вопрос, присутствует ли психологическое давление на команду.
– "Зенит" установил рекорд по голам со стандартов. Кто отвечает за штрафные в тренерском штабе?
– У нас есть разделение по функциям в плане анализа и подготовки. В остальном садимся все вместе и обсуждаем перед каждым матчем розыгрыши, которые пробуем перенести в игру. Всегда пытаемся тренировать стандарты. Если нет недельного цикла, это делать чуть сложнее. Сейчас стандарты получаются лучше, чем в начале сезона.
– Практически каждый тур преследователь меняется. Вас это интересует, или вы вниз не смотрите?
– Мы смотрим на таблицу, но не вниз. Конечно, сложно психологически все время находиться на первом месте, догонять всегда проще. У нас достаточно сложный календарь: три матча с конкурентами на выезде, определенное давление присутствует. Победы достаются очень сложно, всем командам, не только нам. Очки нужны всем, у каждого свои цели – несмотря на то, кто на втором месте.
"Спорт-Экспресс"
– "Зенит" установил рекорд по голам со стандартов. Кто отвечает за штрафные в тренерском штабе?
– У нас есть разделение по функциям в плане анализа и подготовки. В остальном садимся все вместе и обсуждаем перед каждым матчем розыгрыши, которые пробуем перенести в игру. Всегда пытаемся тренировать стандарты. Если нет недельного цикла, это делать чуть сложнее. Сейчас стандарты получаются лучше, чем в начале сезона.
– Практически каждый тур преследователь меняется. Вас это интересует, или вы вниз не смотрите?
– Мы смотрим на таблицу, но не вниз. Конечно, сложно психологически все время находиться на первом месте, догонять всегда проще. У нас достаточно сложный календарь: три матча с конкурентами на выезде, определенное давление присутствует. Победы достаются очень сложно, всем командам, не только нам. Очки нужны всем, у каждого свои цели – несмотря на то, кто на втором месте.
"Спорт-Экспресс"
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