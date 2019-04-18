Россия РПЛ 2018/19
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Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте
Нападающий "Уфы" Силвестр Игбун признан лучшим игроком марта по версии болельщиков, и
В четырех матчах марта 28-летний нигериец забил три мяча.
В текущем сезоне Игбун принял участие в 26 играх "Уфы", забил 7 голов и отдал три голевые передачи.
В четырех матчах марта 28-летний нигериец забил три мяча.
Сильвестр Игбун получил статуэтку за лучшего игрока марта по версии болельщиков! pic.twitter.com/Oh88f3CA7c— ФК УФА (@UfaFc) April 18, 2019
В текущем сезоне Игбун принял участие в 26 играх "Уфы", забил 7 голов и отдал три голевые передачи.
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