Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте

Сильвестр Игбун получил статуэтку за лучшего игрока марта по версии болельщиков! pic.twitter.com/Oh88f3CA7c — ФК УФА (@UfaFc) April 18, 2019

Нападающий "Уфы" Силвестр Игбун признан лучшим игроком марта по версии болельщиков, иВ четырех матчах марта 28-летний нигериец забил три мяча.В текущем сезоне Игбун принял участие в 26 играх "Уфы", забил 7 голов и отдал три голевые передачи.