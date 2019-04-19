Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Зенитом".

"Нам следует полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с "Зенитом" и постараться взять в ней три очка. Думаю, что сейчас все матчи для нас как финальные. Мы стараемся бороться за каждое очко. Безусловно, в эти выходные нас ждет большое и очень важное противостояние, но нужно побеждать в каждом матче, независимо от соперника, это самое главное, – приводят "Известия" слова Вандерсона.

Теги: Краснодар Зенит Вандерсон
Сегодня, 17:12
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#1  Rivaldo)   (Сегодня, 17:24)
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online
Болеет за:
«Милан»
Тоже думаю что быки оттарабанят бомжей
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
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