Зелимхан Бакаев: не смогу сыграть со "Спартаком" . Конечно, буду болеть за Тулу

Хавбек "Арсенала" Зелимхан Бакаев подвел итог матча с "Уфой" (2:1).



- Мой гол? Соперник допустил ошибку, Лука выбежал один на один, его накрыли и он под себя отдал мне пас, и я ударил.- Конечно, каждую игру переживаю.- Без комментариев (смеется).- "Уфа" хорошо играет дома, поэтому настрой был запредельный. Мы понимали, что будет тяжело и так оно и получилось. Забили второй гол, а соперник отквитал один мяч. Затем нужно было играть более сконцентрированно, что мы и сделали. И в итоге выиграли, слава Аллаху.- Мы не обращаем на это внимание. Главное - забивать больше, чем пропускать.- Нет, по условиям аренды.- За Тулу. Я все таки игрок этой команды в данный момент.