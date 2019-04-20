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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Зелимхан Бакаев: не смогу сыграть со "Спартаком" . Конечно, буду болеть за Тулу

Хавбек "Арсенала" Зелимхан Бакаев подвел итог матча с "Уфой" (2:1).

- Мой гол? Соперник допустил ошибку, Лука выбежал один на один, его накрыли и он под себя отдал мне пас, и я ударил.

- Получается ли следить за "Спартаком"?

- Конечно, каждую игру переживаю.

- Кононов не звонил еще?

- Без комментариев (смеется).

- Как изменилась игра после забитого гола? Какой настрой был?

- "Уфа" хорошо играет дома, поэтому настрой был запредельный. Мы понимали, что будет тяжело и так оно и получилось. Забили второй гол, а соперник отквитал один мяч. Затем нужно было играть более сконцентрированно, что мы и сделали. И в итоге выиграли, слава Аллаху.

- Было какое-то напряжение, учитывая что вы не пропускали голы на протяжении 6 матчей?

- Мы не обращаем на это внимание. Главное - забивать больше, чем пропускать.

- Вы сможете сыграть со "Спартаком"?

- Нет, по условиям аренды.

- За кого будете болеть?

- За Тулу. Я все таки игрок этой команды в данный момент.

Rusfootball.info
Теги: Бакаев Арсенал Тула УФА
Сегодня, 14:21
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#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:05)
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Spartacus1971,
Там ещё не понятно ,кто будет тренер .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 14:56)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бакаева на правый фланг,Меьгарехо на левый.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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