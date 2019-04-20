Россия РПЛ 2018/19
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Зелимхан Бакаев: не смогу сыграть со "Спартаком" . Конечно, буду болеть за Тулу
Хавбек "Арсенала" Зелимхан Бакаев подвел итог матча с "Уфой" (2:1).
- Получается ли следить за "Спартаком"?
- Конечно, каждую игру переживаю.
- Кононов не звонил еще?
- Без комментариев (смеется).
- Как изменилась игра после забитого гола? Какой настрой был?
- "Уфа" хорошо играет дома, поэтому настрой был запредельный. Мы понимали, что будет тяжело и так оно и получилось. Забили второй гол, а соперник отквитал один мяч. Затем нужно было играть более сконцентрированно, что мы и сделали. И в итоге выиграли, слава Аллаху.
- Было какое-то напряжение, учитывая что вы не пропускали голы на протяжении 6 матчей?
- Мы не обращаем на это внимание. Главное - забивать больше, чем пропускать.
- Вы сможете сыграть со "Спартаком"?
- Нет, по условиям аренды.
- За кого будете болеть?
- За Тулу. Я все таки игрок этой команды в данный момент.
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