«Зенит» выиграл битву, а вместе с ней и войну

Слева - усреднённые позиции игроков "Краснодара", справа - "Зенита"

? В этом матче, кажется, было всё!



? Какой момент игры стал запоминающимся для вас?#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарЗенит pic.twitter.com/iUNOGhTAyA