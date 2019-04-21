Россия РПЛ 2018/19
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«Зенит» выиграл битву, а вместе с ней и войну
Похоже, что чемпионская гонка в РПЛ в нынешнем сезоне закончилась. После 24-го тура отрыв «Зенита» от ближайшего конкурента составил уже восемь очков. Питерцы воспользовались осечкой «Локомотива», а затем ещё и сами сделали очень важный шаг к золотым медалям, победив в огненном матче «Краснодар». Rusfootball.info – об удивительной битве на юге России.
«Зенит» в Краснодаре вполне бы устроила и ничья. Питерцы перед этим туром опережали «Локомотив» и «Краснодар» на шесть очков. «Железнодорожники» ранее потеряли очки в противостоянии с ЦСКА, ограничившись ничьей, поэтому мирный исход в Краснодаре вполне бы устроил и «сине-бело-голубых». Тем удивительнее, что с первых минут игру вёл именно «Зенит», который фактически прижал соперника к штрафной. «Зенит» располагался очень высоко, активно задействуя в атаках Игоря Смольникова. Периодически правый защитник превращался в настоящего крайнего форварда, что заметно на усреднённых позициях игроков. За оборону у «Зенита» фактически отвечали лишь трое – Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Вилмар Барриос, сыгравший роль чистого разрушителя по лучшим образцам Дженнаро Гаттузо. У «Краснодара» была похожая схема с упором на центр поля. Немного удивило появление в стартовом составе Даниила Уткина. Выпускник академии «Краснодара» впервые в чемпионате России вышел в стартовом составе «быков», да ещё и в таком матче. Конечно, негативно на игре южан сказалось отсутствие Шарля Каборе, здорово скрепляющего оборону и атаку. Сразу оговоримся, что Уткин не сумел полноценно заменить Каборе.
«Краснодар» начало встречи провалил. В первые 20 минут игры гости нанесли 14 ударов по воротам соперника, а хозяева – лишь два! Периодически возникало ощущение, что с такой игрой «Зенит» просто размажет по полю нахального конкурента, лишив интриги эту встречу ещё в самом зародыше. От колоссальных неприятностей хозяев спас лишь Матвей Сафонов, вдохновенная игра голкипера помогла «Краснодару» пережить штурм. Правда, всё равно хозяева одну пробоину за это время да получили, упустив Артёма Дзюбу, который забил в РПЛ впервые с осени прошлого года.
После столь неудачного начала хозяевам удалось перегруппироваться. Во-первых, «Краснодар» сумел быстро отыграться, во-вторых, отодвинуть игру от своих ворот. В оставшиеся 25 минут первого тайма «Зенит» пробил по воротам «Краснодара» лишь один раз.
Голы-шедевры
После перерыва футболисты заиграли несколько осторожнее. Понятно, что выдержать в таком темпе все 90 минут было бы практически нереально. В итоге «Зенит» во втором тайме пробил по воротам «лишь» 7 раз, а «Краснодар» - 9. Хозяева заметно прибавили после перерыва. Моменты стали возникать один за другим, а теперь уже Андрею Лунёву пришлось демонстрировать своё мастерство. «Зенит» явно не справлялся с атаками соперника. Во втором тайме краснодары встречались с мячом в чужой штрафной более 20 раз! Особенно тяжело гостям пришлось после того, как Мурад Мусаев начал рисковать. Выход Магомеда-Шапи Сулейманова, заменившего Уткина, привёл к появлению ещё одного игрока впереди, который ещё и отличается нестандартными действиями и передвижениями. Может, в плане созидания у Сулейманова особо не заладилось, но игрокам «Зенита» явно стало труднее.
После перерыва «Краснодар» переиграл соперника, но всё решили индивидуальные действия. Сперва Ярослав Ракицкий стал автором очередного шедевра со штрафного, затем последовал удивительный по красоте ответ Маурисио Перейры. А точку уже в компенсированное время поставил Артём Дзюба, забивший головой после стандарта. Даже немного обидно, что в таком убойном матче столько остроты и результативности пришлось именно на индивидуальную игру.
Как «Сити» с «Тоттенхэмом»
При этом сам матч получился действительно великолепным. Сложно вспомнить, когда в последний раз в поединке РПЛ команды на двоих наносили 45 ударов по воротам, да ещё и с примерно равным соотношением! Удивляет и то, что соперники совершенно не задерживали игру в центре поля. У «Краснодара» было всего 453 передачи, а у «Зенита» - 288. Вся игра была заточена на вертикальные передачи, банального перекатывания мяча фактически не было. Стоит обратить внимание и на удивительную тепловую карту «Зенита». Какая-то аномалия!
В матче хватало не только драмы и классных голов, но ещё и эмоций. Завязавшаяся в конце потасовка вполне соответствовала духу матча за чемпионство. Получилось действительно жарко и даже огненно. Впечатление испортили лишь истерические крики комментаторов, которым доверили работать на этой встрече. Охрипший в концовке матча Георгий Черданцев превращал это первоклассное шоу в какое-то шапито для домохозяек, которые впервые увидели футбол.
«Зенит» - чемпион?
Похоже, что да. Теперь питерцев от «Локо» отделяют уже восемь очков, а от «Краснодара» - девять. В то же время у «Зенита» есть преимущество над «Локомотивом» и «Краснодаром» по личным встречам. А именно этот показатель учитывается в случае равенства очков. То есть, если «Зенит» наберёт равное количество очков с москвичами или краснодарцами, то всё равно питерцы будут выше.
Да и вряд ли случится такая ситуация, при которой «Зенит» растеряет огромное преимущество. В оставшихся матчах РПЛ подопечным Сергея Семака предстоит сыграть с «Динамо», «Крыльями Советов», «Ахматом», ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем». Реально сложные матчи у «Зенита» будут в конце, когда команде придётся проехать по маршруту Грозный – Ростов с приёмом в Санкт-Петербурге «армейцев». Но вполне вероятно, что к тому моменту преследователи «Зенита» отстанут ещё сильнее. У «Краснодара» похожий график с матчами с «Ахматом», ЦСКА и «Ростовом». Более-менее лёгкий календарь у «Локо», в оставшихся матчах москвичи не сыграют ни с кем из топ-5. Но можно ли всерьёз рассчитывать на то, чтобы нивелировать отставание в восемь очков? Скорее, «Локо» стоит считать явным фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.
Чемпионат России
24 тур
"Краснодар" – "Зенит" 2:3
Голы: Игнатьев, 25, Перейра, 90+1 - Дзюба, 19, Ракицкий, 69, Дзюба, 90+5.
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Газинский, Уткин (Сулейманов, 61), Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).
"Зенит": Лунёв, Ракицкий, Иванович, Жирков, Смольников, Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Ригони (Нобоа, 86), Дриусси (Шатов, 90+5), Азмун, Дзюба.
Предупреждения: Ригони, 35, Смольников, 45, Ракицкий, 47, Перейра, 67, Барриос, 71, Анюков, 84, Сулейманов, 85.
Фото - Sports.ru
Антон Мозговой, Rusfootball.info
«Зенит» в Краснодаре вполне бы устроила и ничья. Питерцы перед этим туром опережали «Локомотив» и «Краснодар» на шесть очков. «Железнодорожники» ранее потеряли очки в противостоянии с ЦСКА, ограничившись ничьей, поэтому мирный исход в Краснодаре вполне бы устроил и «сине-бело-голубых». Тем удивительнее, что с первых минут игру вёл именно «Зенит», который фактически прижал соперника к штрафной. «Зенит» располагался очень высоко, активно задействуя в атаках Игоря Смольникова. Периодически правый защитник превращался в настоящего крайнего форварда, что заметно на усреднённых позициях игроков. За оборону у «Зенита» фактически отвечали лишь трое – Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Вилмар Барриос, сыгравший роль чистого разрушителя по лучшим образцам Дженнаро Гаттузо. У «Краснодара» была похожая схема с упором на центр поля. Немного удивило появление в стартовом составе Даниила Уткина. Выпускник академии «Краснодара» впервые в чемпионате России вышел в стартовом составе «быков», да ещё и в таком матче. Конечно, негативно на игре южан сказалось отсутствие Шарля Каборе, здорово скрепляющего оборону и атаку. Сразу оговоримся, что Уткин не сумел полноценно заменить Каборе.
Слева - усреднённые позиции игроков "Краснодара", справа - "Зенита"
«Краснодар» начало встречи провалил. В первые 20 минут игры гости нанесли 14 ударов по воротам соперника, а хозяева – лишь два! Периодически возникало ощущение, что с такой игрой «Зенит» просто размажет по полю нахального конкурента, лишив интриги эту встречу ещё в самом зародыше. От колоссальных неприятностей хозяев спас лишь Матвей Сафонов, вдохновенная игра голкипера помогла «Краснодару» пережить штурм. Правда, всё равно хозяева одну пробоину за это время да получили, упустив Артёма Дзюбу, который забил в РПЛ впервые с осени прошлого года.
После столь неудачного начала хозяевам удалось перегруппироваться. Во-первых, «Краснодар» сумел быстро отыграться, во-вторых, отодвинуть игру от своих ворот. В оставшиеся 25 минут первого тайма «Зенит» пробил по воротам «Краснодара» лишь один раз.
Голы-шедевры
После перерыва футболисты заиграли несколько осторожнее. Понятно, что выдержать в таком темпе все 90 минут было бы практически нереально. В итоге «Зенит» во втором тайме пробил по воротам «лишь» 7 раз, а «Краснодар» - 9. Хозяева заметно прибавили после перерыва. Моменты стали возникать один за другим, а теперь уже Андрею Лунёву пришлось демонстрировать своё мастерство. «Зенит» явно не справлялся с атаками соперника. Во втором тайме краснодары встречались с мячом в чужой штрафной более 20 раз! Особенно тяжело гостям пришлось после того, как Мурад Мусаев начал рисковать. Выход Магомеда-Шапи Сулейманова, заменившего Уткина, привёл к появлению ещё одного игрока впереди, который ещё и отличается нестандартными действиями и передвижениями. Может, в плане созидания у Сулейманова особо не заладилось, но игрокам «Зенита» явно стало труднее.
? В этом матче, кажется, было всё!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 20, 2019
? Какой момент игры стал запоминающимся для вас?#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарЗенит pic.twitter.com/iUNOGhTAyA
После перерыва «Краснодар» переиграл соперника, но всё решили индивидуальные действия. Сперва Ярослав Ракицкий стал автором очередного шедевра со штрафного, затем последовал удивительный по красоте ответ Маурисио Перейры. А точку уже в компенсированное время поставил Артём Дзюба, забивший головой после стандарта. Даже немного обидно, что в таком убойном матче столько остроты и результативности пришлось именно на индивидуальную игру.
Как «Сити» с «Тоттенхэмом»
При этом сам матч получился действительно великолепным. Сложно вспомнить, когда в последний раз в поединке РПЛ команды на двоих наносили 45 ударов по воротам, да ещё и с примерно равным соотношением! Удивляет и то, что соперники совершенно не задерживали игру в центре поля. У «Краснодара» было всего 453 передачи, а у «Зенита» - 288. Вся игра была заточена на вертикальные передачи, банального перекатывания мяча фактически не было. Стоит обратить внимание и на удивительную тепловую карту «Зенита». Какая-то аномалия!
Тепловая карта "Зенита"
В матче хватало не только драмы и классных голов, но ещё и эмоций. Завязавшаяся в конце потасовка вполне соответствовала духу матча за чемпионство. Получилось действительно жарко и даже огненно. Впечатление испортили лишь истерические крики комментаторов, которым доверили работать на этой встрече. Охрипший в концовке матча Георгий Черданцев превращал это первоклассное шоу в какое-то шапито для домохозяек, которые впервые увидели футбол.
«Зенит» - чемпион?
Похоже, что да. Теперь питерцев от «Локо» отделяют уже восемь очков, а от «Краснодара» - девять. В то же время у «Зенита» есть преимущество над «Локомотивом» и «Краснодаром» по личным встречам. А именно этот показатель учитывается в случае равенства очков. То есть, если «Зенит» наберёт равное количество очков с москвичами или краснодарцами, то всё равно питерцы будут выше.
Раздевалка победителей прямо сейчас! #ИдетВолна? pic.twitter.com/ospB5OmfSs— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 20, 2019
Да и вряд ли случится такая ситуация, при которой «Зенит» растеряет огромное преимущество. В оставшихся матчах РПЛ подопечным Сергея Семака предстоит сыграть с «Динамо», «Крыльями Советов», «Ахматом», ЦСКА, «Ростовом» и «Енисеем». Реально сложные матчи у «Зенита» будут в конце, когда команде придётся проехать по маршруту Грозный – Ростов с приёмом в Санкт-Петербурге «армейцев». Но вполне вероятно, что к тому моменту преследователи «Зенита» отстанут ещё сильнее. У «Краснодара» похожий график с матчами с «Ахматом», ЦСКА и «Ростовом». Более-менее лёгкий календарь у «Локо», в оставшихся матчах москвичи не сыграют ни с кем из топ-5. Но можно ли всерьёз рассчитывать на то, чтобы нивелировать отставание в восемь очков? Скорее, «Локо» стоит считать явным фаворитом в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.
Чемпионат России
24 тур
"Краснодар" – "Зенит" 2:3
Голы: Игнатьев, 25, Перейра, 90+1 - Дзюба, 19, Ракицкий, 69, Дзюба, 90+5.
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров, Газинский, Уткин (Сулейманов, 61), Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).
"Зенит": Лунёв, Ракицкий, Иванович, Жирков, Смольников, Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Ригони (Нобоа, 86), Дриусси (Шатов, 90+5), Азмун, Дзюба.
Предупреждения: Ригони, 35, Смольников, 45, Ракицкий, 47, Перейра, 67, Барриос, 71, Анюков, 84, Сулейманов, 85.
Фото - Sports.ru
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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