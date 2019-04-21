Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Силкин: хотелось бы, чтобы "Динамо" брало не только "свои" очки
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Крыльев Советов" (1:0) в 24-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Ещё перед матчем я сказал, что зрелищного футбола не будет, что "Динамо" будет сражаться и бороться за 3 очка, "Крылья" за ничью... так и получилось. Москвичи обыграли прямого конкурента и обошли его в турнирной таблице, это было очень важно. Теперь команда чуть оторвалась от зоны стыковых матчей и немного вздохнула перед матчем с "Зенитом". Такие победы добавляют уверенности.
В некоторых предыдущих матчах "бело-голубым" даже где-то не везло. А сегодня команда завоевала три важнейших очка, и не важно как был забит победный мяч, сегодня не до жиру, гол не пахнет, просто важно что он состоялся, ведь "Динамо" много игр не забивало. Если бы Кирилл Панченко не бил по воротам, то и рикошета бы не было. Он принял решение, пробил, и как оказалось - правильно сделал.
Качество игры "Динамо"? Команда выходит и бьётся, это самое главное. Может получаться или нет - это другой вопрос. Но важно что все бьются, "Динамо" не сдаётся. Сейчас одна задача - избежать стыковых игр, и каким образом будут добыты эти очки... игра забывается, а результат остаётся. И для "Динамо" сегодня это очень актуально.
- О матче следующего тура "Зенит" - "Динамо":
Многое зависит от того, как питерцы сегодня сыграют с "Краснодаром". Но в целом, на "Зенит" смотреть не стоит, эта команда сильнее, поэтому нужно строить так игру, чтобы минимальные возможности "Динамо", которые наверняка возникнут, были реализованы. Нужно заставить соперника занервничать, после чего всякое может случиться, ведь у нас нет настолько сильных команд, чтобы можно было заранее спрогнозировать их победу на 100%.
Другое дело, что "Зенит" идёт тихой сапой. Не показывая зрелищной игры питерцы регулярно добывают очки. Перед зимней паузой отрыв от ближайшего конкурента был минимальный, а сейчас уже шесть очков. "Зенит" - самая стабильная команда из сражающихся за чемпионство. И я думаю, что сегодняшний матч против "Краснодара" для "Зенита" является решающим: если победят - без пяти минут чемпионы, а если неудачно - то в оставшихся турах нас ждёт интересная борьба.
- О потенциальном попадании "Динамо" в зону стыковых матчей:
Впереди шесть туров, и футбол иногда бывает несправедлив. Хотелось бы, чтобы "Динамо" брало не только "свои" очки, но и как в матчах с "Зенитом", например. Где никто не ожидает победы команды из нижней части турнирной таблицы, но она обыгрывает записного фаворита.
- Об игре:
Ещё перед матчем я сказал, что зрелищного футбола не будет, что "Динамо" будет сражаться и бороться за 3 очка, "Крылья" за ничью... так и получилось. Москвичи обыграли прямого конкурента и обошли его в турнирной таблице, это было очень важно. Теперь команда чуть оторвалась от зоны стыковых матчей и немного вздохнула перед матчем с "Зенитом". Такие победы добавляют уверенности.
В некоторых предыдущих матчах "бело-голубым" даже где-то не везло. А сегодня команда завоевала три важнейших очка, и не важно как был забит победный мяч, сегодня не до жиру, гол не пахнет, просто важно что он состоялся, ведь "Динамо" много игр не забивало. Если бы Кирилл Панченко не бил по воротам, то и рикошета бы не было. Он принял решение, пробил, и как оказалось - правильно сделал.
Качество игры "Динамо"? Команда выходит и бьётся, это самое главное. Может получаться или нет - это другой вопрос. Но важно что все бьются, "Динамо" не сдаётся. Сейчас одна задача - избежать стыковых игр, и каким образом будут добыты эти очки... игра забывается, а результат остаётся. И для "Динамо" сегодня это очень актуально.
- О матче следующего тура "Зенит" - "Динамо":
Многое зависит от того, как питерцы сегодня сыграют с "Краснодаром". Но в целом, на "Зенит" смотреть не стоит, эта команда сильнее, поэтому нужно строить так игру, чтобы минимальные возможности "Динамо", которые наверняка возникнут, были реализованы. Нужно заставить соперника занервничать, после чего всякое может случиться, ведь у нас нет настолько сильных команд, чтобы можно было заранее спрогнозировать их победу на 100%.
Другое дело, что "Зенит" идёт тихой сапой. Не показывая зрелищной игры питерцы регулярно добывают очки. Перед зимней паузой отрыв от ближайшего конкурента был минимальный, а сейчас уже шесть очков. "Зенит" - самая стабильная команда из сражающихся за чемпионство. И я думаю, что сегодняшний матч против "Краснодара" для "Зенита" является решающим: если победят - без пяти минут чемпионы, а если неудачно - то в оставшихся турах нас ждёт интересная борьба.
- О потенциальном попадании "Динамо" в зону стыковых матчей:
Впереди шесть туров, и футбол иногда бывает несправедлив. Хотелось бы, чтобы "Динамо" брало не только "свои" очки, но и как в матчах с "Зенитом", например. Где никто не ожидает победы команды из нижней части турнирной таблицы, но она обыгрывает записного фаворита.
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