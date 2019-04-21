Матч "Краснодар" - "Зенит" номинирован на звание лучшего в РПЛ за всю историю

Россия РПЛ 2018/19
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09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового
09:19
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (2)
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (2)
09:03
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (11)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (11)
08:35
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (3)
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (3)
03:10
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (1)
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (1)
Вчера, 23:50
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (17)
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (17)
Вчера, 23:45
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (9)
Дзюба: я рад, что испытал эмоции как на Чемпионате мира (видео) (9)
Вчера, 23:03
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Вчера, 22:56
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (147)
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (147)
Вчера, 22:50
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Вчера, 22:04
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Вчера, 21:56
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Вчера, 21:45
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (4)
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (4)
Вчера, 21:43
Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо
Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо
Вчера, 21:39
"Локомотив" не подпустил ЦСКА. Ни в таблице, ни к воротам (1)
"Локомотив" не подпустил ЦСКА. Ни в таблице, ни к воротам (1)
Вчера, 21:38
Андрье-Пьер Жиньяк собирается стать мексиканцем
Андрье-Пьер Жиньяк собирается стать мексиканцем
Вчера, 21:24
"Свободу Кокоше и Мамаше" - Болельщики "Зенита" поддержали Кокорина и Мамаева (фото) (8)
"Свободу Кокоше и Мамаше" - Болельщики "Зенита" поддержали Кокорина и Мамаева (фото) (8)
Вчера, 21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (26)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (26)
Вчера, 18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
Вчера, 18:23
Александр Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ" (8)
Александр Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ" (8)
Вчера, 18:08
"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав (6)
"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав (6)
Матч "Краснодар" - "Зенит" номинирован на звание лучшего в РПЛ за всю историю
РПЛ в Твиттере проводит голосование по итогам матча 24-го тура "Краснодар" - "Зенит" (2:3). Болельщикам предолжено ответить на следующий вопрос:
"Краснодар" - "Зенит" - это лучший матч:
а) тура;
б) сезона;
в) десятилетия;
г) РПЛ за всю историю.
"Зенит" в этой встрече вел в счете 2:1 по итогам основного времени. На 91-й минуте счет сравнял Маурисиу Перейра, но на 95-й Артем Дзюба точным ударом принес питерцам победу.
"Краснодар" - "Зенит" - это лучший матч:
а) тура;
б) сезона;
в) десятилетия;
г) РПЛ за всю историю.
"Зенит" в этой встрече вел в счете 2:1 по итогам основного времени. На 91-й минуте счет сравнял Маурисиу Перейра, но на 95-й Артем Дзюба точным ударом принес питерцам победу.
? Настало время выяснить. #КраснодарЗенит – это лучший матч...— Российская Премьер-Лига (@rfpl) April 20, 2019
#РПЛ @zenit_spb
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