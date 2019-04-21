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Локомотив
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ЦСКА
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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Матч "Краснодар" - "Зенит" номинирован на звание лучшего в РПЛ за всю историю

РПЛ в Твиттере проводит голосование по итогам матча 24-го тура "Краснодар" - "Зенит" (2:3). Болельщикам предолжено ответить на следующий вопрос:

"Краснодар" - "Зенит" - это лучший матч:

а) тура;

б) сезона;

в) десятилетия;

г) РПЛ за всю историю.

"Зенит" в этой встрече вел в счете 2:1 по итогам основного времени. На 91-й минуте счет сравнял Маурисиу Перейра, но на 95-й Артем Дзюба точным ударом принес питерцам победу.

Теги: Краснодар Зенит
Сегодня, 08:08
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13
(4)
#13  Sandr_71   (Сегодня, 10:17)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Dreyk
Матч можно было назвать лучшим, но великолепную игру двух команд испортили два идиота с микрофонами.

вот такие нытики как ты портят матчи. Когда комментатор унылый обсираете, когда с эмоциями обсираете. Иди ты комментируй умник епт.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#12  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 10:13)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
В кои-то веки Зеня выдал зрелищный матч и тут же начали пиариться!Да,комплексуют питерские из-за исторической дистрофии,то комбек с донным клубом из Минска замутят,теперь голосовалку после удачного матча тут же замутили,да еще и с претензией на лучший матч в истории... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#11  zloy   (Сегодня, 10:13)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Барселона»
Sashass,
галактики, просто один вратарь играл очень хорошо
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#10  Городовой  Россия (Сегодня, 10:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А Карасева номинировать на звание или труса или слепого.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#9  kingar  Орел (Сегодня, 09:54)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Почему все знаковые матчи комментирует этот дебил Черданцев. Это же больной человек и его ни в коем случае нельзя допускать к эфиру. Вчера такой красивый матч был омрачен этим идиотом.
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#8  SPV  Bryansk (Сегодня, 09:39)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч веселый и не более, количество брака и не реализованных возможностей зашкаливало, можно только на матч этого сезона натянуть и то потому, что в нем решилась судьба первой строчки
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#7  Dreyk   (Сегодня, 09:39)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Матч можно было назвать лучшим, но великолепную игру двух команд испортили два идиота с микрофонами.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#6  Sashass   (Сегодня, 09:37)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
лучший матч Всея Руси...не меньше
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#5  Apant1   (Сегодня, 09:34)
  • +3
  •  (5)
online

На эмоциях разогретых, для телезрителей восновном дикторами, принимать такие решения глупо. Даже лучший матч тура и то всё же стоит объявлять после завершения тура, но у нас как всегда), помните как праздновали вылет нашей сборной с чемпионата мира))), так что, что там лучший матч за всю историю, лучший матч со времён динозавров во всей галактике) Не ну серьёзно, процент брака просто катастрофический, только эмоций было выше крыши, но думаю такие матчи по накалу проходят каждую неделю, в любом мало мальски уважающем себя сумасшедшем доме. Дзюбу понимаю, человек разродился после полугодовалого запора, в остальном эмоции
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  Сандр   (Сегодня, 09:17)
  • +2
  •  (6)

Придурковатый матч, страшно за ЛЧ с таким мастерством и исполнением при явных голевых ситуациях.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  truten74   (Сегодня, 08:51)
  • +2
  •  (4)

Матч просто вышка. Краснодар тоже молодцы, сами играют и дают играть сопернику. Буду рад, если они попадут в ЛЧ.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 08:22)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
за весь сезон, Настоящая игра...было, что смотреть..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  pasha  Ленинград (Сегодня, 08:16)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Что за номинация?? А какой на данный момент лучший???Лишь бы чего придумать.
Матч,действительно, прекрасный,но зачем чего-то городить??? Придумывать???


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
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