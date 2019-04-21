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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Михаил Боярский: драматургия в матче "Краснодар" - "Зенит" была просто шекспировская!

Известный актер, певец и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ с "Краснодаром" (3:2).

"Я ничего подобного давно не видел. Обе команды были просто невероятные. Драматургия в матче просто шекспировская! Отдаю должное "Краснодару", но "Зенит" оказался более профессиональной командой. Голы Перейры, Ракицкого, Дзюбы, который потрясающе играл - это просто праздник! Мы увидели по-настоящему европейский футбол.

Тяжело выбрать того, кто играл хуже или лучше, все играли на высоком уровне. Вратари вытаскивали все, что можно. Когда наступило 2:2, я так переживал — валидольный матч вышел, конечно. И какой Дзюба гол забил потрясающий - такое только в театре бывает! Этот матч еще надолго нам всем запомнится.

До игры мы с Кержаковым обсуждали еще матч "Локомотива" с ЦСКА, надеялись на ничью и все так и вышло. Все звезды сошлись сегодня!

Семак молодец! "Зенит" - чемпион страны, и это заслуженно: так, как они играли, никто не играл", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Теги: Боярский Зенит Краснодар
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