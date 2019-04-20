"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео)

После победы над "Краснодаром" (3:2), игроки питерского "Зенита" не скрывали своих чувств. Петербужцы забили победный мяч в добавленное время. Отставание "Краснодара" от "Зенита" в таблице РПЛ составляет 9 очков.