Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео)

После победы над "Краснодаром" (3:2), игроки питерского "Зенита" не скрывали своих чувств. Петербужцы забили победный мяч в добавленное время. Отставание "Краснодара" от "Зенита" в таблице РПЛ составляет 9 очков.

Теги: Зенит Краснодар Rвидео
Сегодня, 10:52
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13
(6)
#13  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 13:23)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Visio,
петухи очередной рекорд поставили)


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 12:58)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Radomir
Все дерби отдыхают, после такого шоу.

Меркнут! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  SPV  Bryansk (Сегодня, 12:25)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
С Барриосом в опорной шиш они так легко забьют.

Вчера могло и три четыре прилететь с этим товарищем. Барриос далеко не ключевой игрок в Зените, много бегает старается конечно, но фундаментальным не стал пока, ошибок у него хватает.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#10  Radomir  Krasnodar (Сегодня, 12:21)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Зенит поздравляю!
Краснодар люблю! kissing_heart
Всем удачи!
Шоу было фантастическое!!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Достойная игра обоих команд!!!

Все дерби отдыхают, после такого шоу.
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
#9  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:18)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Тур закончится хорошо если ещё свиней обуют
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#8  Медведь Русский   (Сегодня, 11:49)
  • +8
  •  (8)

это действительно было суперэмоционально. вчера было все на уровне. оба соперника играли просто супер. стадион красивый и битком, эмоции на пике. Вратарь Краснодара спасал там где казалось уже не возможно было вытащить. весь матч на одном дыхании. Краснодар сравнивает счет, некое опустощение, кажется все, ничья. но и так было хорошо. при такой красивой игре.
и тут БАААХХХ, залетает победный. и все, это взрыв. такие матчи должны окрылять команду!!!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#7  mak  Ломоносов (Сегодня, 11:44)
  • +4
  •  (6)

после такого победного шоу, конечно и такие радости!Супер матч!
Регистрация: 9.04.2017 [жалоба]
#6  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:43)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Да просто за чемпионство больше денег заплатят.
Пиявки на груди общества. А многие этого даже не понимают.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#5  Fint  Москва (Сегодня, 11:42)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
https://rg.ru/2019/04/20/poiavilos-video-epizoda-za-minutu-do-draki-kokorina-s-chinovnikom.html?ref=Strossle
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Сами посмотрите и убедитесь, что футболисты вообще не обращали на Пака внимание, а он сам настойчиво нарывался на мордобой... rage
Давайте поможем восторжествовать справедливости, распространяйте эту информацию везде, хватит им париться в тюрьме за столь незначительное прегрешение...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#4  специалист  дагестан (Сегодня, 11:42)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Анжи»
ЛЧ это фантастика для России, не надо даже мечтать пока о ней, клубы миллиардеры типо Сити и т д. не могут до полуфиналов дойти, нашим то куда, ЛЕ это более доступное, по матчу конечно это было все шикарно, не верилось что это РПЛ, спасибо обоим командам за игру, Зенит с заслуженным чемпионством(уже можно так говорить), а Краснодару удачи и места в ЛЧ, хочется что бы он заработал ещё денег. что бы академия окупала себя и тогда она будет жить и растить нам новые таланты....
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 11:33)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Химки»
Если говорить на языке дилетанта, то Капитализм по всем статьям лучше социализма, кроме того что главная ценность этого строя деньги.Тот кто выставляет этот ролик с таким заглавием, конечно прежде всего думает собрать на ветке народ а, это хлеб для него...он то понимает причем здесь такой разговор "Будь то лигу чемпионов выиграли"..во первых это чемпионат страны это раз и во вторых добыть права играть в лиге чемпионов надо именно на этом чемпионате, в третьих задача на сезон стать чемпионом страны, в четвертых именно в этом матче в гостях встреча между первой и второй команде в таблице решается многое в борьбе за чемпионство и в пятых сам матч, такой триллер, такое сражение..в добавочное время соперник сравнивает счет и в добавочное же время забивается победный гол, не говоря о том что этот матч,это игра запомнится на долгое, долгое время и участникам матча и армии поклонникам красивого футбола..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 11:28)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионат, придурки: шесть игр, 18-8= 10 очков, три победы и ничья. Хотя Ростов, Динамо, ЦСКА, Ахмат, не подарки. Да и Крылья раненные, про Енисей вообще молчу. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 10:57)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Не Лиги Чемпионов,но чемпионат практически.Четыре матча дома.Соперники уровня Енисея,Крыльев и Динамо вполне нормальный расклад.Да и Цска не впечатляет.С Барриосом в опорной шиш они так легко забьют.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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