Россия РПЛ 2018/19
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Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева
Во время заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитывают показания свидетельницы Александры Поздняковене.
Знакомая полузащитника "Краснодара" провела ночь и утро 8 октября 2018 года в компании игроков и их друзей. Поздняковене села в машину Виталия Соловчука, с которым позже у компании игроков возник конфликт. Также был зачитан протокол показаний Соловчука.
В частности, водитель заявил: "Показания Поздняковене подтверждаю частично. Девушка сидела на заднем сидении, но к ней я не оборачивался. Девушка сказала, что ей холодно. На это я ответил ей вежливо. Мне было не понятно, почему кто-то сказал, что я обозвал молодых людей петухами. В действительности я никого не называл".
При этом Поздняковене показания водителя не подтвердила.
"Спорт-Экспресс"
Знакомая полузащитника "Краснодара" провела ночь и утро 8 октября 2018 года в компании игроков и их друзей. Поздняковене села в машину Виталия Соловчука, с которым позже у компании игроков возник конфликт. Также был зачитан протокол показаний Соловчука.
В частности, водитель заявил: "Показания Поздняковене подтверждаю частично. Девушка сидела на заднем сидении, но к ней я не оборачивался. Девушка сказала, что ей холодно. На это я ответил ей вежливо. Мне было не понятно, почему кто-то сказал, что я обозвал молодых людей петухами. В действительности я никого не называл".
При этом Поздняковене показания водителя не подтвердила.
"Спорт-Экспресс"
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