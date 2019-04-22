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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
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Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева

Во время заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитывают показания свидетельницы Александры Поздняковене.

Знакомая полузащитника "Краснодара" провела ночь и утро 8 октября 2018 года в компании игроков и их друзей. Поздняковене села в машину Виталия Соловчука, с которым позже у компании игроков возник конфликт. Также был зачитан протокол показаний Соловчука.

В частности, водитель заявил: "Показания Поздняковене подтверждаю частично. Девушка сидела на заднем сидении, но к ней я не оборачивался. Девушка сказала, что ей холодно. На это я ответил ей вежливо. Мне было не понятно, почему кто-то сказал, что я обозвал молодых людей петухами. В действительности я никого не называл".

При этом Поздняковене показания водителя не подтвердила.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 17:41
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