Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Рыбус: хорошо поработали на сборах, поэтому "Локомотив" прибавил

Полузащитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус поделился мнением о весеннем отрезке чемпионата России в исполнении "железнодорожников" :

- Наверное, мы хорошо поработали на сборах, поэтому так прибавили сейчас. Но нам нужно ещё улучшать качество игры в первой половине матча. Часто выходит так, что у нас не получается показывать хороший футбол с первых минут. Так было и в игре с ЦСКА. Во втором тайме мы прибавили, имели хорошие моменты, чтобы забить. Обидно, что не удалось довести дело до победы, - приводят слова футболиста "Известия"
Теги: Рыбус Локомотив
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