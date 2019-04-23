Рыбус: хорошо поработали на сборах, поэтому "Локомотив" прибавил

Россия РПЛ 2018/19
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05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (2)
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (2)
Вчера, 23:17
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Вчера, 22:51
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Вчера, 22:23
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
Вчера, 21:45
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
Вчера, 21:36
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Вчера, 21:23
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Вчера, 21:21
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Вчера, 20:14
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Вчера, 19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Вчера, 19:33
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (10)
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (10)
Вчера, 19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
Вчера, 19:04
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (12)
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (12)
Вчера, 18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Рыбус: хорошо поработали на сборах, поэтому "Локомотив" прибавил
Полузащитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус поделился мнением о весеннем отрезке чемпионата России в исполнении "железнодорожников" :
- Наверное, мы хорошо поработали на сборах, поэтому так прибавили сейчас. Но нам нужно ещё улучшать качество игры в первой половине матча. Часто выходит так, что у нас не получается показывать хороший футбол с первых минут. Так было и в игре с ЦСКА. Во втором тайме мы прибавили, имели хорошие моменты, чтобы забить. Обидно, что не удалось довести дело до победы, - приводят слова футболиста "Известия"
- Наверное, мы хорошо поработали на сборах, поэтому так прибавили сейчас. Но нам нужно ещё улучшать качество игры в первой половине матча. Часто выходит так, что у нас не получается показывать хороший футбол с первых минут. Так было и в игре с ЦСКА. Во втором тайме мы прибавили, имели хорошие моменты, чтобы забить. Обидно, что не удалось довести дело до победы, - приводят слова футболиста "Известия"
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