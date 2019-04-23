Шунич: победа над "Крыльями" долгожданная для нас

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (2)
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (2)
Вчера, 23:17
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Вчера, 22:51
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Вчера, 22:23
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
Вчера, 21:45
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
Вчера, 21:36
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Вчера, 21:23
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (5)
Вчера, 21:21
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Вчера, 20:14
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Вчера, 19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Вчера, 19:33
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (10)
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (10)
Вчера, 19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
Вчера, 19:04
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (12)
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (12)
Вчера, 18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Шунич: победа над "Крыльями" долгожданная для нас
Защитник московского "Динамо" Тони Шунич прокомментировал победу "бело-голубых" над самарскими "Крыльями" (1:0):
- Это очень важные три очка для нас и долгожданная победа. Мы не могли выиграть в пяти предыдущих матчах, хотя, возможно, играли даже лучше. Во встрече с "Крыльями" ни у нас, ни у соперника не было особо много опасных моментов. Слава Богу, залетел один мяч, и мы победили. Это важно не только с турнирной точки зрения, но и с психологической. Теперь надо набраться уверенности и двигаться дальше, - цитирует футболиста издание "Известия".
- Это очень важные три очка для нас и долгожданная победа. Мы не могли выиграть в пяти предыдущих матчах, хотя, возможно, играли даже лучше. Во встрече с "Крыльями" ни у нас, ни у соперника не было особо много опасных моментов. Слава Богу, залетел один мяч, и мы победили. Это важно не только с турнирной точки зрения, но и с психологической. Теперь надо набраться уверенности и двигаться дальше, - цитирует футболиста издание "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.