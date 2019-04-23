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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Шунич: победа над "Крыльями" долгожданная для нас

Защитник московского "Динамо" Тони Шунич прокомментировал победу "бело-голубых" над самарскими "Крыльями" (1:0):

- Это очень важные три очка для нас и долгожданная победа. Мы не могли выиграть в пяти предыдущих матчах, хотя, возможно, играли даже лучше. Во встрече с "Крыльями" ни у нас, ни у соперника не было особо много опасных моментов. Слава Богу, залетел один мяч, и мы победили. Это важно не только с турнирной точки зрения, но и с психологической. Теперь надо набраться уверенности и двигаться дальше, - цитирует футболиста издание "Известия".
Теги: Шунич Динамо Крылья Советов
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