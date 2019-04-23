Россия РПЛ 2018/19
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Губернатор Самарской области: задача "Крыльев" прежняя – быть в десятке
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился своими впечатлениями от выступления "Крыльев Советов":
- Наша задача остается прежней – быть в десятке. При этом мы понимаем, что по ходу сезона клуб перестраивался, и изменения произошли очень серьезные. Поменялся совет директоров, его председатель, тренер команды и состав. На все нужно время, чудес не бывает – это спорт. Очень сложно строить команду по ходу сезона.
Здесь сыграл опыт нашего главного тренера Миодрага Божовича, который сумел вывести коллектив на траекторию подъема. Сейчас же произошел спад, который весьма закономерен. Но без падений не бывает взлетов, - приводят слова чиновника "Известия"
- Наша задача остается прежней – быть в десятке. При этом мы понимаем, что по ходу сезона клуб перестраивался, и изменения произошли очень серьезные. Поменялся совет директоров, его председатель, тренер команды и состав. На все нужно время, чудес не бывает – это спорт. Очень сложно строить команду по ходу сезона.
Здесь сыграл опыт нашего главного тренера Миодрага Божовича, который сумел вывести коллектив на траекторию подъема. Сейчас же произошел спад, который весьма закономерен. Но без падений не бывает взлетов, - приводят слова чиновника "Известия"
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