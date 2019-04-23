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ЦСКА
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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Губернатор Самарской области: задача "Крыльев" прежняя – быть в десятке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился своими впечатлениями от выступления "Крыльев Советов":

- Наша задача остается прежней – быть в десятке. При этом мы понимаем, что по ходу сезона клуб перестраивался, и изменения произошли очень серьезные. Поменялся совет директоров, его председатель, тренер команды и состав. На все нужно время, чудес не бывает – это спорт. Очень сложно строить команду по ходу сезона.

Здесь сыграл опыт нашего главного тренера Миодрага Божовича, который сумел вывести коллектив на траекторию подъема. Сейчас же произошел спад, который весьма закономерен. Но без падений не бывает взлетов, - приводят слова чиновника "Известия"
Теги: Крылья Советов Божович
Сегодня, 14:56
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