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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Независимый врач установил, что диагноз "сотрясение мозга" у Пака не обоснован

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в ходе слушания по делу футболиста зачитал заключение независимого врача, рассматривавшего эпизод, в ходе которого игрок ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

"Независимый врач в ходе экспертизы установил, что диагноз "сотрясение мозга" не обоснован: Пак не упал, не было рвоты. Его реакция могла быть эмоциональным потрясением.

Врачи предпочитают перестраховываться, поэтому ставят более тяжёлый диагноз, но для судебно-медицинской экспертизы он непригоден, поскольку может повлиять на неправильную квалификацию преступления", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:37
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#5  cska1971  Москва (Сегодня, 18:19)
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  •  (1)
online

Независимый врач, нанятый адвокатом? ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 18:15)
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: Игорь Казьмин
Согласен на все 100...ребята виноваты...но как их при суют...это без придел...а этот пак как он будет существовать...это теперь ...БРЭНД...меня избил МАМАЕВ И КАКОРИН...этому ...ПАК-БРЕНДу...ЕМУ ТЕПЕРЬ НУЖНО В ГОЛИВУД СЦЕНАРИЙ НАПИСАТЬ..ИЛИ КАК ОБЫЧНО ЗА НЕГО НАПИШУТ...если встречу эту рожу ...нет руку не подниму...у нас везде камеры..но плюну в эту рожу ... ну ОЧЕНЬ СМАЧНО...пусть готовится...
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modern
Современный разговор


эти шпаки портят русскую землю своим существованием на ней. Стереть с лица нашей земли этих гандонов!. Хотя бы морально. Не злите русского кота бездыри ненужные.
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modern


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 17:52)
  • -3
  •  (3)
online

Согласен на все 100...ребята виноваты...но как их при суют...это без придел...а этот пак как он будет существовать...это теперь ...БРЭНД...меня избил МАМАЕВ И КАКОРИН...этому ...ПАК-БРЕНДу...ЕМУ ТЕПЕРЬ НУЖНО В ГОЛИВУД СЦЕНАРИЙ НАПИСАТЬ..ИЛИ КАК ОБЫЧНО ЗА НЕГО НАПИШУТ...если встречу эту рожу ...нет руку не подниму...у нас везде камеры..но плюну в эту рожу ... ну ОЧЕНЬ СМАЧНО...пусть готовится...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:46)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А судей это когда волновало? Вердикт они выносят на основании собственных убеждений. В законе ничего не сказано, на основании каких факторов убеждения сформированы.

Суд - это то, что судья съел на завтрак, говорят в Америке.
У нас иначе. Суд - это то, какие указания получены сверху.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 17:43)
  • 0
  •  (6)
online

опять независимый. решили василиями пупкинами перевернуть дело и что он сам о стул упал стоя
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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