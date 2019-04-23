Россия РПЛ 2018/19
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Независимый врач установил, что диагноз "сотрясение мозга" у Пака не обоснован
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, в ходе слушания по делу футболиста зачитал заключение независимого врача, рассматривавшего эпизод, в ходе которого игрок ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
"Независимый врач в ходе экспертизы установил, что диагноз "сотрясение мозга" не обоснован: Пак не упал, не было рвоты. Его реакция могла быть эмоциональным потрясением.
Врачи предпочитают перестраховываться, поэтому ставят более тяжёлый диагноз, но для судебно-медицинской экспертизы он непригоден, поскольку может повлиять на неправильную квалификацию преступления", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
"Независимый врач в ходе экспертизы установил, что диагноз "сотрясение мозга" не обоснован: Пак не упал, не было рвоты. Его реакция могла быть эмоциональным потрясением.
Врачи предпочитают перестраховываться, поэтому ставят более тяжёлый диагноз, но для судебно-медицинской экспертизы он непригоден, поскольку может повлиять на неправильную квалификацию преступления", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
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