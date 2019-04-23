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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"

"Динамо" прибыло в Санкт-Петербург, где в среду состоится матч 25-го тура чемпионата России против "Зенита". В состав делегации бело-голубых вошли 19 игроков.

Теги: Динамо Зенит
Сегодня, 20:03
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#1  SVN   (Сегодня, 20:42)
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Динамо отберет очки в этом матче у Зенита!
и дзюбе жопу надерут,это вам не Краснодар дубасить весь матч.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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