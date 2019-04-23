Россия РПЛ 2018/19
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"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"
"Динамо" прибыло в Санкт-Петербург, где в среду состоится матч 25-го тура чемпионата России против "Зенита". В состав делегации бело-голубых вошли 19 игроков.
Динамовцы прибыли в Санкт-Петербург в составе делегации из 19 футболистов: вратари Шунин, Лещук, а также полевые Панченко, Козлов, Марков, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко, Рыков, Юсупов, Темников, Морозов, Хольмен, Шунич, Москвичёв, Евгеньев, Самба Соу, Черных, Грулёв ???— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 23, 2019
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