"Динамо" прилетело в Санкт-Петербург на матч с "Зенитом"

Динамовцы прибыли в Санкт-Петербург в составе делегации из 19 футболистов: вратари Шунин, Лещук, а также полевые Панченко, Козлов, Марков, Жоаозиньо, Кардозу, Луценко, Рыков, Юсупов, Темников, Морозов, Хольмен, Шунич, Москвичёв, Евгеньев, Самба Соу, Черных, Грулёв ??? — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 23, 2019

"Динамо" прибыло в Санкт-Петербург, где в среду состоится матч 25-го тура чемпионата России против "Зенита". В состав делегации бело-голубых вошли 19 игроков.