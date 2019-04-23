Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Кокорина: завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита"
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, рассказал, что завтра, 24 апреля, футболиста осмотрят двое врачей из питерского клуба. В марте прошлого года Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена. В августе форвард восстановился после травмы и начал тренироваться.
"Завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита". Из встретят местные врачи. С учетом ситуации будут вместе назначать процесс рассмотрения. Это ходатайство "Зенита", это их инициатива. Мы просто ее поддерживали", - цитирует Ромашова Sport24.
"Завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита". Из встретят местные врачи. С учетом ситуации будут вместе назначать процесс рассмотрения. Это ходатайство "Зенита", это их инициатива. Мы просто ее поддерживали", - цитирует Ромашова Sport24.
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