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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Адвокат Кокорина: завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита"

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, рассказал, что завтра, 24 апреля, футболиста осмотрят двое врачей из питерского клуба. В марте прошлого года Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена. В августе форвард восстановился после травмы и начал тренироваться.

"Завтра в СИЗО приедут двое врачей из "Зенита". Из встретят местные врачи. С учетом ситуации будут вместе назначать процесс рассмотрения. Это ходатайство "Зенита", это их инициатива. Мы просто ее поддерживали", - цитирует Ромашова Sport24.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 21:22
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