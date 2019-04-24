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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Братья Миранчуки - в старте "Локо" на матч с "Ростовом"

"Локомотив" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Ростова".

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Кварацхелия, Смолов, Эдер.
Теги: Миранчук Ан. Миранчук Ал. Локомотив Ростов
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#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 18:01)
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Болеет за:
«Локомотив»
Тарасов в центре защиты, Хеведес на фланге?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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