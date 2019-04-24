Россия РПЛ 2018/19
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17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (8)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
09:48
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Владимир Быстров: Миллер – хороший руководитель. Галицкий живет командой. С Федуном никогда не общался (13)
Братья Миранчуки - в старте "Локо" на матч с "Ростовом"
"Локомотив" объявил состав на матч 25-го тура премьер-лиги против "Ростова".
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Кварацхелия, Смолов, Эдер.
"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Фернандеш, Куликов, Кварацхелия, Смолов, Эдер.
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