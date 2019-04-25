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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Никола Влашич: победа над "Анжи" вернула нам уверенность в собственных силах

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после победы над "Анжи" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что все сейчас пребывают в ожидании матча с "Краснодаром".

– Поделитесь впечатлениями от игры.

– Было важно выиграть, потому что эта победа вернула нам уверенность в собственные силы. Осталось одолеть "Краснодар" и опередить эту команду. "Локомотив" пока идет впереди нас. Следующая игра очень важна. Я доволен сегодняшним матчем.

– Следующая игра с "Краснодаром" очень важная, как вы отметили. Особенно ждете ее?

– "Краснодар" – очень сильный соперник. Сейчас он немного не в той форме, но в первом круге против него играть было очень тяжело. Хотелось бы увидеть стадион этой команды. В общем, все сейчас пребывают в ожидании этого матча.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Влашич ЦСКА Анжи
Сегодня, 08:44
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