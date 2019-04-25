Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (1)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (1)
16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (32)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (32)
14:21
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
13:47
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (2)
00:58
Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест (1)
Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест (1)
Вчера, 23:58
Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет (9)
Сергей Семак: Маркизио в этом сезоне не сыграет (9)
Вчера, 23:17
Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо" (2)
Сергей Семак: "Зенит" одержал заслуженную победу над "Динамо" (2)
Павел Мамаев: приму любое наказание
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы.
- Что-то хотите добавить по обвинениям?
- Я не вижу смысла говорить. Все все понимают. Мы понесли своего рода наказание. Наша работа играть, ваша - вести процесс. Надеюсь, все образуется.
- Какое наказание было бы справедливым для вас?
- Я приму любое наказание. Соизмеримость не хочу даже комментировать или давить на жалость. Любое решение приму.
- Желаете ли вы продолжать спортивную деятельность?
- Конечно. Это единственный источник дохода.
- До какого возраста планировали играть?
- Я в тюрьму не планировал садиться (смеется).
- Ваша тюремная отсидка влияет на вашу карьеру?
- Конечно. Не хочу жаловаться. Насколько повлияет, увидим, когда нас отпустят.
"Спорт-Экспресс"
- Что-то хотите добавить по обвинениям?
- Я не вижу смысла говорить. Все все понимают. Мы понесли своего рода наказание. Наша работа играть, ваша - вести процесс. Надеюсь, все образуется.
- Какое наказание было бы справедливым для вас?
- Я приму любое наказание. Соизмеримость не хочу даже комментировать или давить на жалость. Любое решение приму.
- Желаете ли вы продолжать спортивную деятельность?
- Конечно. Это единственный источник дохода.
- До какого возраста планировали играть?
- Я в тюрьму не планировал садиться (смеется).
- Ваша тюремная отсидка влияет на вашу карьеру?
- Конечно. Не хочу жаловаться. Насколько повлияет, увидим, когда нас отпустят.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.