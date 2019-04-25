Павел Мамаев: приму любое наказание

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы.- Я не вижу смысла говорить. Все все понимают. Мы понесли своего рода наказание. Наша работа играть, ваша - вести процесс. Надеюсь, все образуется.- Я приму любое наказание. Соизмеримость не хочу даже комментировать или давить на жалость. Любое решение приму.- Конечно. Это единственный источник дохода.- Я в тюрьму не планировал садиться (смеется).- Конечно. Не хочу жаловаться. Насколько повлияет, увидим, когда нас отпустят.