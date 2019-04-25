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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Павел Мамаев: приму любое наказание

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы.

- Что-то хотите добавить по обвинениям?

- Я не вижу смысла говорить. Все все понимают. Мы понесли своего рода наказание. Наша работа играть, ваша - вести процесс. Надеюсь, все образуется.

- Какое наказание было бы справедливым для вас?

- Я приму любое наказание. Соизмеримость не хочу даже комментировать или давить на жалость. Любое решение приму.

- Желаете ли вы продолжать спортивную деятельность?

- Конечно. Это единственный источник дохода.

- До какого возраста планировали играть?

- Я в тюрьму не планировал садиться (смеется).

- Ваша тюремная отсидка влияет на вашу карьеру?

- Конечно. Не хочу жаловаться. Насколько повлияет, увидим, когда нас отпустят.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 16:28
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Вас не отпустят. Вас посодют...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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