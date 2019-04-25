Россия РПЛ 2018/19
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20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (5)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (5)
17:56
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (14)
"Енисей" дома обыграл "Оренбург" (14)
16:40
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
Павел Мамаев: по телевизору говорили, что мы в розыске, а позвонив в ГСУ узнали, что дело не открыто (2)
16:28
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
Павел Мамаев: приму любое наказание (1)
14:37
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (35)
Инстаграм вылетевшего до следующего сезона Маркизио. За что «Зенит» платит 3.5 миллиона евро (35)
14:21
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
Бывшая девушка Мамаева: за футболистами на сборы ездят охотницы, готовые воплотить любые фантазии (4)
13:47
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
Свидетель – о драке Мамаева с водителем: все начали возмущаться, что Кокорина назвали петухом (8)
12:19
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
Игорь Бушманов: окончание процесса не за горами. Суд должен дать справедливую оценку происходящему, а не доверять ложным доводам обвинения
11:50
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (3)
У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день (3)
Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева состоится 6-7 мая
По предварительной информации, следующее заседание суда по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева состоится 6-7 мая.
Братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
"Спорт-Экспресс"
Братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
"Спорт-Экспресс"
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